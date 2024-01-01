OctoAI

OctoAI

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الموقع الإلكتروني: octo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OctoAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر OctoAI بنية تحتية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وضبطها وتوسيع نطاقها. OctoAI يجعل النماذج تعمل لصالحك، وليس العكس. يحصل المطورون على وصول سهل إلى البنية التحتية الفعالة للذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تشغيل النماذج التي يختارونها، وضبطها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم، والتوسع من التطوير إلى الإنتاج بسلاسة. بفضل أسرع النماذج الأساسية في السوق (بما في ذلك Llama-2 وStable Diffusion وSDXL) وحلول التخصيص المتكاملة وأنظمة التعلم الآلي ذات المستوى العالمي تحت الغطاء، يمكن للمطورين التركيز على إنشاء تطبيقات تبهر عملائهم دون أن يصبحوا خبراء في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. . بدعم من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، يقع المقر الرئيسي للشركة في سياتل، واشنطن. تم تأسيس OctoAI وقيادتها من قبل المبدعين Apache TVM، وهو عبارة عن مكدس ML مفتوح المصدر لأداء النموذج وقابلية النقل.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: octo.ai

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