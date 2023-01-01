WebCatalog
Hagerty

Hagerty

login.hagerty.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hagerty على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم بناء هاجرتي من قبل أشخاص يحبون السيارات. اليوم نحن شركة من عشاق وخبراء السيارات، ولها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وعلى الرغم من أننا رواد عالميون في مجال التأمين على السيارات الجماعية، فقد انتقلنا إلى ما هو أبعد من التأمين لنقدم أكثر من ذلك بكثير.

الموقع الإلكتروني: hagerty.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hagerty. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

EME Hive

EME Hive

emehive.co

MotorTrend

MotorTrend

motortrend.com

National General

National General

natgenagency.com

Road & Track

Road & Track

roadandtrack.com

Rest of World

Rest of World

restofworld.org

Turo

Turo

turo.com

BNamericas

BNamericas

app.bnamericas.com

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

Harvard Business Review

Harvard Business Review

hbr.org

WebOasis

WebOasis

weboas.is

Porkbun

Porkbun

porkbun.com

ComplyWorks

ComplyWorks

complyworks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية