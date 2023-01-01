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MotorTrend

MotorTrend

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الموقع الإلكتروني: motortrend.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MotorTrend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ثق في MotorTrend للحصول على أفضل تقييمات السيارات والأخبار وتصنيفات السيارات وغير ذلك الكثير. مع أكثر من 70 عامًا من الخبرة، نحن موطنك لكل ما يتعلق بالسيارات.

الموقع الإلكتروني: motortrend.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MotorTrend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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