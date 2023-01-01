WebCatalog
Android Central

Android Central

androidcentral.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Android Central على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دليل المشتري الخاص بك لأفضل الهواتف والصفقات والأخبار والتقييمات التي تعمل بنظام Android! يغطي Android Central الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية وأجهزة ChromeOS وGoogle Home وجميع الأجهزة الطرفية المتوافقة في هذا العالم الذكي الذي نعيش فيه. اقرأ كل هذا والمزيد على Android Central.

الموقع الإلكتروني: androidcentral.com

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