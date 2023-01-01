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TechHive

TechHive

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TechHive: أخبار ومراجعات لأحدث ابتكارات المنزل الذكي وقطع الأسلاك؛ بالإضافة إلى تغطية أمن المنزل والصوت المنزلي وأجهزة التلفزيون الذكية وغير ذلك الكثير!

الموقع الإلكتروني: techhive.com

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