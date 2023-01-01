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Sky Sports

Sky Sports

skysports.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sky Sports على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد أفضل تغطية مباشرة لرياضاتك المفضلة: كرة القدم، الجولف، الرجبي، الكريكيت، F1، الملاكمة، اتحاد كرة القدم الأميركي، الدوري الاميركي للمحترفين، بالإضافة إلى آخر الأخبار الرياضية والانتقالات والنتائج.

الموقع الإلكتروني: skysports.com

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