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ESPN Player

ESPN Player

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الموقع الإلكتروني: espnplayer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ESPN Player على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بزيارة ESPN للحصول على أحدث تغطية للأخبار الرياضية والنتائج والأحداث البارزة والتعليقات الخاصة بـ NFL وMLB وNBA وCollege Football وNCAA Basketball والمزيد.

الموقع الإلكتروني: espnplayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ESPN Player. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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