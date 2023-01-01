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Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sportskeeda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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احصل على آخر الأخبار الرياضية والنتائج المباشرة واقتراحات الخيال اليومية وأخبار الرياضة الإلكترونية والألعاب والمصارعة والثقافة الشعبية. اتبع Sportskeeda واحصل على الأخبار ومقاطع الفيديو والنتائج المباشرة والجداول الزمنية والترتيبات التي تغطي لعبة الكريكيت وكرة القدم وNBA وNFL وMLB والتنس وF1 وWWE وMMA والمزيد.

الموقع الإلكتروني: sportskeeda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sportskeeda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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