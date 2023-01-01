شاهد NFL، MLB، NBA، NHL، NASCAR، NCAA College Football، NCAA College Basketball، MLS Soccer، تصفيات كأس العالم FIFA، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، LaLiga، Bundesliga والمزيد كلها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المسلسلات التلفزيونية المشهورة والأخبار المباشرة والأفلام الحائزة على جوائز والاستمتاع بـ Cloud DVR والملاحة الرياضية المخصصة لمشاهدة ما تريد وقتما تريد.

الموقع الإلكتروني: fubo.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ fuboTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.