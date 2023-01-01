WebCatalog
fuboTV

fuboTV

fubo.tv

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من fuboTV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد NFL، MLB، NBA، NHL، NASCAR، NCAA College Football، NCAA College Basketball، MLS Soccer، تصفيات كأس العالم FIFA، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، LaLiga، Bundesliga والمزيد كلها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المسلسلات التلفزيونية المشهورة والأخبار المباشرة والأفلام الحائزة على جوائز والاستمتاع بـ Cloud DVR والملاحة الرياضية المخصصة لمشاهدة ما تريد وقتما تريد.

الموقع الإلكتروني: fubo.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ fuboTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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