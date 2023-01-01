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SofaScore

SofaScore

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الموقع الإلكتروني: sofascore.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نتائج مباشرة لكرة القدم على SofaScore النتائج المباشرة من أكثر من 600 دوري كرة قدم. تابع النتائج المباشرة والإحصائيات وجداول الدوري والمواعيد ومقاطع الفيديو من دوري أبطال أوروبا.

الموقع الإلكتروني: sofascore.com

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