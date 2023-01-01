WebCatalog
Windows Central

Windows Central

windowscentral.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Windows Central على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مركز Windows Universe - يضم الأخبار والمراجعات والمساعدة والنصائح وأدلة المشتري والمنتديات والملحقات. أدلة المشتري لمساعدتك في العثور على أفضل الملحقات بالنسبة لك. انضم إلينا لمراجعة ألعاب أو وحدات تحكم Xbox القادمة. استكشاف المشكلات وإصلاحها التي قد تواجهها مع نظام التشغيل Windows 10 أو Windows 11، بغض النظر عن مدى صغر حجمها أو صعوبتها.

الموقع الإلكتروني: windowscentral.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Windows Central. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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