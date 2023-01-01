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Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

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الموقع الإلكتروني: xbox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xbox Cloud Gaming على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بتجربة الجيل الجديد من الألعاب ووسائل الترفيه مع Xbox. استكشف وحدات التحكم وألعاب Xbox الجديدة والقديمة والملحقات لبدء مجموعتك أو إضافتها.

الموقع الإلكتروني: xbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xbox Cloud Gaming. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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