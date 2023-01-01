قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

استكشف الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط من خلال سماعات رأس HTC VIVE المستقلة والغامرة للكمبيوتر الشخصي والنظارات والملحقات والألعاب وبوابة metaverse VIVERSE.

الموقع الإلكتروني: vive.com

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