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HTC VIVE

HTC VIVE

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الموقع الإلكتروني: vive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HTC VIVE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استكشف الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط من خلال سماعات رأس HTC VIVE المستقلة والغامرة للكمبيوتر الشخصي والنظارات والملحقات والألعاب وبوابة metaverse VIVERSE.

الموقع الإلكتروني: vive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HTC VIVE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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