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Microwire.news

Microwire.news

microwire.news

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Microwire.news (المعروف أيضًا باسم microwire.info) عبارة عن منصة للتواصل مع المحتوى وتضخيمه للأخبار والأحداث والمراجعات الموجزة للمنتجات والخدمات والتعليقات والتحليلات في الصناعات ذات الصلة. تشمل الصناعات التي يتم تغطيتها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة الصناعية، والسلامة والأمن الصناعي، والصوت عالي الدقة (hifi)، والوسائط المتعددة، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والأجهزة الذكية (الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، وما إلى ذلك)، ومعدات الصوت والفيديو (التصوير الفوتوغرافي). ، التصوير بالفيديو، البث المباشر، الرعاية الصحية، الخ). اقرأ واستمع واعرض المحتوى التحريري والصوت والفيديو هنا. حصل على جائزة شرفية في حفل توزيع جوائز RAGAN's PR Daily Awards لعام 2015.

الموقع الإلكتروني: microwire.news

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microwire.news. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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