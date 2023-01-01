WebCatalog
Moglix

Moglix

moglix.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Moglix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Moglix هو المتجر الإلكتروني الرائد في الهند للأدوات والمعدات الصناعية. تسوق الآن للحصول على أحدث مجموعة من المنتجات الصناعية بما في ذلك أحذية السلامة والأدوات الكهربائية والمزيد. الشحن المجاني والدفع عند الاستلام متاح.

الموقع الإلكتروني: moglix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moglix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Swatch

Swatch

swatch.com

Decathlon USA

Decathlon USA

decathlon.com

Wooden Street

Wooden Street

woodenstreet.com

Nordstrom Rack

Nordstrom Rack

nordstromrack.com

CONVERSE

CONVERSE

converse.com

Decathlon Malta

Decathlon Malta

decathlon.mt

Next

Next

next.co.uk

Hibbett

Hibbett

hibbett.com

FloryDay

FloryDay

floryday.com

JioMart

JioMart

jiomart.com

JIMMY CHOO

JIMMY CHOO

jimmychoo.com

Temu

Temu

temu.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية