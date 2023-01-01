WebCatalog
National General

National General

natgenagency.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من National General على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الوطنية للتأمين العام، سابقا مجموعة التأمين GMAC هي شركة التأمين على الممتلكات والحوادث ومقرها وينستون سالم بولاية نورث كارولينا. تأسست الشركة عام 1920. وهي شركة التأمين الوحيدة في الولايات المتحدة التي نشأت في مجال صناعة السيارات.

الموقع الإلكتروني: natgenagency.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ National General. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zenefits

Zenefits

secure.zenefits.com

USAA

USAA

usaa.com

Progressive

Progressive

progressive.com

National Weather Service

National Weather Service

weather.gov

National Car Rental

National Car Rental

nationalcar.com

Santander US

Santander US

santanderbank.com

GEICO

GEICO

geico.com

Nielsen

Nielsen

portal.apps.nielsen.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

AAA

AAA

aaa.com

Transamerica

Transamerica

transamerica.com

TD Bank

TD Bank

td.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية