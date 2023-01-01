National General

الوطنية للتأمين العام، سابقا مجموعة التأمين GMAC هي شركة التأمين على الممتلكات والحوادث ومقرها وينستون سالم بولاية نورث كارولينا. تأسست الشركة عام 1920. وهي شركة التأمين الوحيدة في الولايات المتحدة التي نشأت في مجال صناعة السيارات.

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