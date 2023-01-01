شركة Progressive Corporation هي شركة تأمين أمريكية، وهي ثالث أكبر شركة تأمين وشركة التأمين التجارية الأولى على السيارات في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1937 على يد جاك جرين وجوزيف إم لويس، ويقع مقرها الرئيسي في قرية مايفيلد، أوهايو.

الموقع الإلكتروني: progressive.com

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