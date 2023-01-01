WebCatalog
Progressive

Progressive

progressive.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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شركة Progressive Corporation هي شركة تأمين أمريكية، وهي ثالث أكبر شركة تأمين وشركة التأمين التجارية الأولى على السيارات في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1937 على يد جاك جرين وجوزيف إم لويس، ويقع مقرها الرئيسي في قرية مايفيلد، أوهايو.

الموقع الإلكتروني: progressive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Progressive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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