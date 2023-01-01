شركة تأمين الموظفين الحكوميين هي شركة أمريكية خاصة للتأمين على السيارات يقع مقرها الرئيسي في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند. وهي ثاني أكبر شركة تأمين على السيارات في الولايات المتحدة، بعد ستيت فارم.

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