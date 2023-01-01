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Albertsons

Albertsons

albertsons.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تفكر في توصيل البقالة؟ تسوق في متجر Albertsons عبر الإنترنت واحصل على البقالة التي يتم توصيلها إلى باب منزلك. استخدم مكافآت وكوبونات Albertsons for U لتوفير المال على البقالة. شركة Albertsons Companies, Inc. هي شركة بقالة أمريكية تأسست ويقع مقرها الرئيسي في بويز، أيداهو. مع 2253 متجرًا اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2020 و270 ألف موظف اعتبارًا من العام المالي 2019، تعد الشركة ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في أمريكا الشمالية بعد كروجر.

الموقع الإلكتروني: albertsons.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Albertsons. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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