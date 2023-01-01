هل تفكر في توصيل البقالة؟ تسوق في متجر Albertsons عبر الإنترنت واحصل على البقالة التي يتم توصيلها إلى باب منزلك. استخدم مكافآت وكوبونات Albertsons for U لتوفير المال على البقالة. شركة Albertsons Companies, Inc. هي شركة بقالة أمريكية تأسست ويقع مقرها الرئيسي في بويز، أيداهو. مع 2253 متجرًا اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2020 و270 ألف موظف اعتبارًا من العام المالي 2019، تعد الشركة ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في أمريكا الشمالية بعد كروجر.

الموقع الإلكتروني: albertsons.com

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