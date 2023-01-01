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متجرك الشامل للصفقات الكبيرة التي تجعل دولارك يصرخ! وفر على العلامات التجارية مثل Broyhill وSwiffer وDoritos. بالإضافة إلى سهولة الاستلام من الرصيف والتوصيل في نفس اليوم! Big Lots Stores, Inc. هي سلسلة متاجر تجزئة أمريكية مقرها في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: biglots.com

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