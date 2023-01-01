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Paychex

Paychex

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الموقع الإلكتروني: paychex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paychex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المرتبة 700 في قائمة Fortune 500 لأكبر الشركات من حيث الإيرادات، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة للعام المالي 2020 4.1 مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: paychex.com

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