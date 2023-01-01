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Whole Foods Market

Whole Foods Market

wholefoodsmarket.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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شركة Whole Foods Market IP, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة Amazon، هي سلسلة سوبر ماركت أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس، والتي تبيع منتجات خالية من الدهون المهدرجة والألوان الاصطناعية والنكهات والمواد الحافظة.

الموقع الإلكتروني: wholefoodsmarket.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whole Foods Market. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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