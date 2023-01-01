شركة Whole Foods Market IP, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة Amazon، هي سلسلة سوبر ماركت أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس، والتي تبيع منتجات خالية من الدهون المهدرجة والألوان الاصطناعية والنكهات والمواد الحافظة.

الموقع الإلكتروني: wholefoodsmarket.com

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