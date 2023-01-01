Amazon.com هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في سياتل، واشنطن. تركز أمازون على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتعتبر إحدى شركات التكنولوجيا الأربع الكبرى، إلى جانب جوجل وأبل وفيسبوك. تمت الإشارة إليها على أنها "واحدة من القوى الاقتصادية والثقافية الأكثر تأثيرًا في العالم" بالإضافة إلى العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم. تشتهر أمازون بتعطيلها للصناعات الراسخة من خلال الابتكار التكنولوجي وعلى نطاق واسع. إنه أكبر سوق عبر الإنترنت في العالم، ومزود مساعد الذكاء الاصطناعي، ومنصة البث المباشر، ومنصة الحوسبة السحابية مقاسة بالإيرادات والقيمة السوقية. أمازون هي أكبر شركة إنترنت من حيث الإيرادات في العالم. إنها ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة وواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. تأسست أمازون على يد جيف بيزوس في بلفيو، واشنطن، في 5 يوليو 1994. بدأت الشركة كسوق عبر الإنترنت للكتب ولكنها توسعت لبيع الإلكترونيات والبرمجيات وألعاب الفيديو والملابس والأثاث والمواد الغذائية ولعب الأطفال والمجوهرات. في عام 2015، تجاوزت أمازون وول مارت باعتبارها متاجر التجزئة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. في عام 2017، استحوذت أمازون على Whole Foods Market مقابل 13.4 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في بصمة أمازون كمتاجر تجزئة فعلية. في عام 2018، أعلن بيزوس أن خدمة التسليم لمدة يومين، Amazon Prime، قد تجاوزت 100 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم. تقوم أمازون بتوزيع التنزيلات وبث الفيديو والموسيقى والكتب الصوتية من خلال الشركات التابعة لها Prime Video وAmazon Music وTwitch وAudible. لدى أمازون أيضًا ذراع نشر، Amazon Publishing، واستوديو سينمائي وتلفزيوني، Amazon Studios، وشركة فرعية للحوسبة السحابية، Amazon Web Services. تنتج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بما في ذلك أجهزة القراءة الإلكترونية Kindle وأجهزة Fire اللوحية وأجهزة Fire TV وأجهزة Echo. بالإضافة إلى ذلك، تشمل عمليات الاستحواذ على أمازون Ring وTwitch وWhole Foods Market وIMDb. من بين الخلافات المختلفة، تم انتقاد الشركة بسبب تجاوز المراقبة التكنولوجية، وثقافة العمل شديدة التنافسية والمتطلبة، والتهرب الضريبي، والممارسات المناهضة للمنافسة.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

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