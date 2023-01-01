Xilinx (التي أصبحت الآن جزءًا من AMD) هي مخترع FPGA، وSoCs القابلة للبرمجة، والآن تقدم ACAP تكنولوجيا المعالجة الأكثر ديناميكية في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: xilinx.com

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