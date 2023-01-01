NimbleWork (Digité سابقًا) – شركة رائدة في مجال توفير خدمات SaaS في مجال B2B لمنتجات وحلول العمل التكيفي وإدارة المشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: nimblework.com

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