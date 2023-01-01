WebCatalog
NimbleWork

NimbleWork

nimblework.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NimbleWork على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

NimbleWork (Digité سابقًا) – شركة رائدة في مجال توفير خدمات SaaS في مجال B2B لمنتجات وحلول العمل التكيفي وإدارة المشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: nimblework.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NimbleWork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Chargify

Chargify

chargify.com

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

Kelloo

Kelloo

kelloo.com

Binfire

Binfire

binfire.com

Devolutions

Devolutions

devolutions.com

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

Dart

Dart

itsdart.com

Harvestr

Harvestr

harvestr.io

Sproutlogix

Sproutlogix

sproutlogix.com

Frotcom

Frotcom

frotcom.com

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية