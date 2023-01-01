إدارة المشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل Dart الفرق أسرع وأكثر إنتاجية بنسبة 182% في مهام إدارة المشاريع الأساسية

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