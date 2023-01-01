Disroot Project Board

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أداة لإدارة المشاريع. لوحة مشروع Disroot هي أداة لإدارة المشاريع مدعومة من Taiga، وتعمل مع وضع منهجية Agile في الاعتبار. فهو ينشئ نظرة عامة واضحة ومرئية عن الحالة الحالية لمشروعك لأي شخص معني. فهو يجعل التخطيط سهلاً للغاية ويبقيك أنت وفريقك مركزين على المهام. ما عليك سوى إنشاء مشروع ودعوة أعضاء مجموعتك وإنشاء المهام ووضعها على السبورة. قرر من سيتولى مسؤولية المهام، وتابع التقدم، وعلق، وقرر وشاهد مشروعك يزدهر.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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