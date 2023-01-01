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Disroot Project Board

Disroot Project Board

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Project Board على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة لإدارة المشاريع. لوحة مشروع Disroot هي أداة لإدارة المشاريع مدعومة من Taiga، وتعمل مع وضع منهجية Agile في الاعتبار. فهو ينشئ نظرة عامة واضحة ومرئية عن الحالة الحالية لمشروعك لأي شخص معني. فهو يجعل التخطيط سهلاً للغاية ويبقيك أنت وفريقك مركزين على المهام. ما عليك سوى إنشاء مشروع ودعوة أعضاء مجموعتك وإنشاء المهام ووضعها على السبورة. قرر من سيتولى مسؤولية المهام، وتابع التقدم، وعلق، وقرر وشاهد مشروعك يزدهر.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Project Board. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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