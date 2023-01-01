A1 Project Manager (المعروف سابقًا باسم Team Clerk) عبارة عن أداة لإدارة الفريق والمشروع تعمل تلقائيًا على إبقاء فريقك منظمًا ومراقبة التقدم المحرز في جميع مشاريعك. بفضل الواجهة البديهية، سيتمكن أعضاء فريقك من استيعاب الأمر على الفور حتى تتمكن من توفير المال الذي تنفقه على التدريب بالإضافة إلى زيادة كفاءة فريقك.

الموقع الإلكتروني: a1.biz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ A1 Project Manager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.