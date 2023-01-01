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MeisterTask

MeisterTask

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meistertask.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MeisterTask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.

الموقع الإلكتروني: meistertask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MeisterTask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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