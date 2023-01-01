WebCatalog
Upwave

Upwave

accounts.upwave.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upwave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Upwave عبارة عن منصة مرئية للتعاون في المشاريع والمحافظ والمهام اليومية. تصور مشاريعك بطرق عرض مختلفة، بما في ذلك اللوحة والجدول والجدول الزمني والتقويم. راقب الحالة والتقدم المحرز في جميع مشاريعك من نظرة عامة على المحفظة. تتبع الوقت، وحدد التقديرات، وأنشئ الجداول الزمنية. إشراك المتعاونين الخارجيين بسهولة وأمان. تعمل الواجهة البديهية وسهلة الاستخدام على تسهيل انضمام الجميع - دون الحاجة إلى تدريب إضافي.

الموقع الإلكتروني: accounts.upwave.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upwave. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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