Upwave عبارة عن منصة مرئية للتعاون في المشاريع والمحافظ والمهام اليومية. تصور مشاريعك بطرق عرض مختلفة، بما في ذلك اللوحة والجدول والجدول الزمني والتقويم. راقب الحالة والتقدم المحرز في جميع مشاريعك من نظرة عامة على المحفظة. تتبع الوقت، وحدد التقديرات، وأنشئ الجداول الزمنية. إشراك المتعاونين الخارجيين بسهولة وأمان. تعمل الواجهة البديهية وسهلة الاستخدام على تسهيل انضمام الجميع - دون الحاجة إلى تدريب إضافي.

الموقع الإلكتروني: accounts.upwave.io

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