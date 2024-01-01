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datapine

datapine

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: datapine.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من datapine على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!

الفئات:

Business
منصات التحليلات
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: datapine.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ datapine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Looker Studio

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Adam.ai

adam.ai

Targit

Targit

targit.com

Stock Rover

Stock Rover

stockrover.com

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