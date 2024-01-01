WebCatalog

Targit

Targit

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الموقع الإلكتروني: targit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Targit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في TARGIT، نجلب الخبرة إلى القطاعات الرئيسية لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. نحن نحقق قيمة دائمة من خلال حلول ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات التي تدعم أهدافك الفريدة والعمليات التي تدعم عملياتك اليومية. استمتع بتجربة الحب من النظرة الأولى مع TARGIT Decision Suite، منصة ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات المتكاملة التي تتميز بأنها بديهية ومتعددة الاستخدامات ويمكن لكل موظف الوصول إليها. يساعد TARGIT Decision Suite الشركات على دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بشكل أفضل وأسرع من أي وقت مضى. يجمع حلنا بين التحكم في حل ذكاء الأعمال المركزي ومرونة الحل اللامركزي مع الأمان والاعتمادية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية ويتكيف باستمرار مع احتياجاتك، حتى مع نمو مؤسستك. تم الاعتراف بنا كشركة رائدة عالميًا في مصداقية البائعين من قبل Dresner لمدة ثلاث سنوات متتالية ورائدة في التميز في ذكاء الأعمال من BARC لمدة خمس سنوات متتالية، ونحن نفخر بدعم عملائنا من خلال الابتكار المستمر والتوصيات الثاقبة ونموذج الأعمال الذي يضع الأشخاص في المقام الأول.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: targit.com

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Vic.ai

vic.ai

Sisense

Sisense

sisense.com

ChannelMix

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