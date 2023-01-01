WebCatalog

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

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الموقع الإلكتروني: powerbi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Power BI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Power BI هي خدمة تحليلات الأعمال المقدمة من Microsoft. ويهدف إلى توفير تصورات تفاعلية وقدرات ذكاء الأعمال من خلال واجهة بسيطة بما يكفي للمستخدمين النهائيين لإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: powerbi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Power BI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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