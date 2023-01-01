Microsoft Power BI

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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Power BI هي خدمة تحليلات الأعمال المقدمة من Microsoft. ويهدف إلى توفير تصورات تفاعلية وقدرات ذكاء الأعمال من خلال واجهة بسيطة بما يكفي للمستخدمين النهائيين لإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: powerbi.com

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