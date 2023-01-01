Best Products

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نغطي المنتجات عبر 10 قطاعات مختلفة - التكنولوجيا، والجمال، واللياقة البدنية، وتربية الأطفال، والمنزل، والطعام، والأجهزة، وأسلوب الحياة... سمها ما شئت، ونحن نغطيها! نحن نبحث ونختبر ونوصي بالعناصر التي نشتريها بأنفسنا (وهذا ما نفعله غالبًا). إذا لم تتمكن من العثور عليه على BestProducts.com، فهذا يعني أننا لم نقم بمهمتنا.

الموقع الإلكتروني: bestproducts.com

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