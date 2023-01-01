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Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

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الموقع الإلكتروني: alibabacloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alibaba Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.

الموقع الإلكتروني: alibabacloud.com

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