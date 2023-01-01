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Databricks

Databricks

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الموقع الإلكتروني: databricks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Databricks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ودفاتر ملاحظات على طراز IPython. بالإضافة إلى بناء منصة Databricks، تشارك الشركة في تنظيم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت حول Spark وتدير أكبر مؤتمر حول Spark - Spark Summit.

الموقع الإلكتروني: databricks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Databricks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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