Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ودفاتر ملاحظات على طراز IPython. بالإضافة إلى بناء منصة Databricks، تشارك الشركة في تنظيم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت حول Spark وتدير أكبر مؤتمر حول Spark - Spark Summit.

الموقع الإلكتروني: databricks.com

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