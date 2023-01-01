قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكثر من 2500 شركة حول العالم.

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