WebCatalog

Exotel

Exotel

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الموقع الإلكتروني: exotel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Exotel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكثر من 2500 شركة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: exotel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Exotel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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