Google Voice هي خدمة هاتفية توفر خدمات تحويل المكالمات والبريد الصوتي والرسائل الصوتية والنصية، بالإضافة إلى إنهاء المكالمات الأمريكية والدولية لعملاء حساب Google في الولايات المتحدة، ولعملاء G Suite في كندا والدنمارك وفرنسا وهولندا والبرتغال. وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. تم إطلاق الخدمة من قبل جوجل في 11 مارس 2009، بعد أن استحوذت الشركة على خدمة GrandCentral. يوفر Google Voice رقم هاتف أمريكي، يختاره المستخدم من بين الأرقام المتاحة في رموز المناطق المحددة، مجانًا لكل حساب مستخدم. تتم إعادة توجيه المكالمات إلى هذا الرقم إلى أرقام الهاتف التي يجب على كل مستخدم تكوينها في بوابة الويب الخاصة بالحساب. يمكن تحديد وجهات متعددة ترن في وقت واحد للمكالمات الواردة. يتطلب إنشاء الخدمة رقم هاتف بالولايات المتحدة. يمكن للمستخدم الرد على المكالمات واستقبالها على أي من هواتف الرنين التي تم تكوينها في بوابة الويب. أثناء المكالمة المستلمة، يمكن للمستخدم التبديل بين الهواتف التي تم تكوينها. ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة إجراء مكالمات صادرة إلى وجهات محلية ودولية. يمكن بدء المكالمات من أي من الهواتف التي تم تكوينها، وكذلك من تطبيق جهاز محمول، أو من بوابة الحساب. اعتبارًا من أغسطس 2011، أصبح بإمكان المستخدمين في العديد من البلدان الأخرى أيضًا إجراء مكالمات صادرة من التطبيق المستند إلى الويب إلى أرقام هواتف محلية ودولية. والعديد من خدمات Google Voice الأخرى - مثل البريد الصوتي والرسائل النصية المجانية وسجل المكالمات وفحص المكالمات وحظر المكالمات غير المرغوب فيها والنسخ الصوتي إلى رسائل البريد الصوتي النصية متاحة أيضًا للمقيمين في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بتكامل المنتج، يمكن إعادة توجيه رسائل البريد الصوتي المكتوبة والصوتية وإشعارات المكالمات الفائتة و/أو الرسائل النصية بشكل اختياري إلى حساب بريد إلكتروني من اختيار المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال الرسائل النصية واستلامها عبر البريد الإلكتروني المألوف أو واجهة المراسلة الفورية من خلال قراءة وكتابة الرسائل النصية بالأرقام في Google Talk على التوالي (الرسائل النصية من كمبيوتر إلى هاتف). تم الآن دمج مؤتمرات الفيديو متعددة الاتجاهات من Google Voice (مع دعم مشاركة المستندات) مع Google+ Hangouts. ويتم تكوين الخدمة وصيانتها من قبل المستخدم في تطبيق يستند إلى الويب، على غرار خدمة البريد الإلكتروني من Google، أو Gmail، أو مع Android وAndroid. تطبيقات iOS على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. يوفر Google Voice حاليًا مكالمات مجانية من كمبيوتر إلى هاتف داخل الولايات المتحدة وكندا، ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو من كمبيوتر إلى كمبيوتر في جميع أنحاء العالم بين مستخدمي المكون الإضافي للمتصفح Google+ Hangouts (المتوفر لنظام التشغيل Windows، ونظام التشغيل Mac OS X المستند إلى Intel، و Linux). جميع المكالمات المحلية والصادرة تقريبًا إلى الولايات المتحدة (بما في ذلك ألاسكا وهاواي) وكندا مجانية حاليًا من الولايات المتحدة وكندا، و0.01 دولار للدقيقة من أي مكان آخر. تتم محاسبة المكالمات الدولية وفقًا لجدول منشور على موقع Google Voice. في أواخر عام 2009، كان لدى Google Voice ما يقرب من 1.4 مليون مستخدم، استخدم 570.000 منهم الخدمة 7 أيام في الأسبوع. ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد أن قامت Google بتحويل خدمة Google Voice من "الدعوة فقط" لتكون متاحة لجميع مشتركي Gmail في الولايات المتحدة. أشارت إحدى مشاركات مدونة Wired إلى رقم 3.5 مليون في عام 2013. لا يجوز لعملاء حساب Google في معظم البلدان الأخرى بخلاف الولايات المتحدة وكندا الوصول إلى خدمات إنهاء المكالمات إلا من خلال التكامل مع Google Hangouts.

الموقع الإلكتروني: voice.google.com

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