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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.

الموقع الإلكتروني: ibm.com

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