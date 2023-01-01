A Cloud Guru عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت للأشخاص المهتمين بتكنولوجيا المعلومات. تعمل معظم الدورات المقدمة على إعداد الطلاب لإجراء اختبارات الشهادات لموفري الخدمات السحابية الثلاثة الرئيسيين (Microsoft Azure، وGoogle Cloud Platform، وAmazon Web Services). تأسست الشركة في لندن، المملكة المتحدة في عام 2015 على يد آنت ستانلي وريان كروننبرغ، وانضم سام كروننبرغ شقيق رايان بعد فترة وجيزة. في يوليو 2016، ترك آنت ستانلي A Cloud Guru، تاركًا الأخوين Sam وRyan لإدارة الأعمال. جمع Cloud Guru تمويلًا بقيمة 7 ملايين دولار في يوليو 2017، و33 مليون دولار إضافية في أبريل 2019. في 16 ديسمبر 2019، تم الإعلان عن أنهم سوف تستحوذ على أكاديمية لينكس. تم تأكيد عملية الاستحواذ بواسطة A Cloud Guru لجعلها "أكبر مكتبة تدريب على الحوسبة السحابية في العالم". في 2 يونيو 2021، استحوذت شركة Pluralsight على A Cloud Guru.

الموقع الإلكتروني: acloudguru.com

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