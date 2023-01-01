Postmates هي شركة أمريكية تقدم خدمة التوصيل المحلي للوجبات المعدة في المطاعم وغيرها من السلع. اعتبارًا من فبراير 2019، تعمل Postmate في 2940 مدينة أمريكية. وتعتمد الخدمة على تطبيقات الهاتف المحمول وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بها لمطابقة المخزون وطلب المستهلكين. تعد Postmites، التي تم إطلاقها في عام 2011، واحدة من العديد من شركات التوصيل عند الطلب في الولايات المتحدة. توفير خدمة التوصيل من المطاعم والمتاجر التي لم تكن تقدم خدمة توصيل البضائع في السابق. Postmate هو مثال على شركة حسب الطلب. يصف باستيان ليمان، المؤسس المشارك لـ Postmites، الشركة بأنها "مناهضة لأمازون". في 1 ديسمبر 2020، أعلنت أوبر عن إتمام الصفقة.

الموقع الإلكتروني: postmates.com

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