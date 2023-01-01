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OpenTable

OpenTable

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: opentable.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenTable على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإجراء الحجوزات عبر الإنترنت، واقرأ تقييمات المطاعم من رواد المطعم، واكسب نقاطًا للحصول على وجبات مجانية. OpenTable عبارة عن شبكة حجز عبر الإنترنت في الوقت الفعلي للمطاعم الفاخرة.

الموقع الإلكتروني: opentable.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenTable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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