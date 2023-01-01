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Uber Eats

Uber Eats

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الموقع الإلكتروني: ubereats.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Uber Eats على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أوبر إيتس (Uber Eats) هي منصة أمريكية لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت أطلقتها أوبر في عام 2014 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: ubereats.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Uber Eats. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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