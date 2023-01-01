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أوبر إيتس (Uber Eats) هي منصة أمريكية لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت أطلقتها أوبر في عام 2014 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: ubereats.com

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