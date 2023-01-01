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Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

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طعام. لقد حصلنا عليه. لدينا جميعا المفضلة لدينا. مع ديليفرو، احصل على مطاعمك المحلية المفضلة والوجبات السريعة التي يتم توصيلها مباشرة إلى باب منزلك. كل شيء موجود في القائمة. بدءًا من السلاسل المشهورة على المستوى الوطني، مثل KFC وWagamama وNando’s وBurger King وSubway، إلى المطاعم المحلية والوجبات السريعة المفضلة لديك، لدينا جميعها في انتظار توصيلها إليك جاهزة للأكل. من الصيني إلى الكوبي، ومن السوشي إلى السلطات والبيتزا إلى البيروية، هناك طعام للجميع على ديليفيرو. إذا نفد الحليب أو البيض لديك، يمكنك أيضًا الطلب من أحد شركاء البقالة لدينا وتوصيل احتياجاتك الأساسية مباشرة إلى باب منزلك. عندما نأكل بشكل جيد، نشعر بصحة جيدة. لذا كن ضيفنا. اطلب الوجبات الجاهزة من السلاسل الوطنية المحبوبة في المملكة المتحدة، بما في ذلك Wagamama، Shake Shack، KFC، Dishoom، Taco Bell، Five Guys، Pho، Burger King، Nando's، Pret A Manger، Tortilla، Wahaca، Gourmet Burger Kitchen، Pizza Pilgrims، Byron. وجميع المفضلة المحلية الخاصة بك. مع توفر الآلاف من منتجات البقالة، بدءًا من الضروريات اليومية مثل الحليب والبيض والخبز، وحتى مكونات الطهي والحلويات اللذيذة، نحن هنا لتوصيل البقالة التي تحتاجها من Co-op وWaitrose وWhole Foods وSainsbury's وAldi وOne Stop ، موريسونز، نيسا وأكثر من ذلك.

الموقع الإلكتروني: deliveroo.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deliveroo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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