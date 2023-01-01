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Wired هي مجلة أمريكية شهرية، تُنشر في نسخ مطبوعة وإلكترونية، وتركز على كيفية تأثير التقنيات الناشئة على الثقافة والاقتصاد والسياسة. مملوكة لشركة كوندي ناست، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وقد تم نشرها منذ مارس/أبريل 1993.

الموقع الإلكتروني: wired.com

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