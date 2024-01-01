Bloomberg Businessweek

Bloomberg Businessweek

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bloomberg.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloomberg Businessweek على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bloomberg Businessweek helps global leaders stay ahead with insights and in-depth analysis on the people, companies, events, and trends shaping today's complex, global economy. Bloomberg Businessweek, previously known as BusinessWeek, is an American weekly business magazine published fifty times a year. Since 2009, the magazine is owned by New York City-based Bloomberg L.P. The magazine debuted in New York City in September 1929.

الموقع الإلكتروني: bloomberg.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bloomberg Businessweek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cosmopolitan

Cosmopolitan

cosmopolitan.com

WIRED

WIRED

wired.com

Forbes

Forbes

forbes.com

The Point

The Point

thepointmag.com

WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

wiwo.de

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

The Lancet

The Lancet

thelancet.com

The Nation

The Nation

thenation.com

The Spectator

The Spectator

spectator.co.uk

The Architectural Review

The Architectural Review

architectural-review.com

Billboard

Billboard

billboard.com

New York Daily News

New York Daily News

nydailynews.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.