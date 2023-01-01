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شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.

الموقع الإلكتروني: nielsen.com

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