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Nielsen

Nielsen

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الموقع الإلكتروني: nielsen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nielsen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.

الموقع الإلكتروني: nielsen.com

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