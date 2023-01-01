Levi Strauss & Co. هي شركة ملابس أمريكية معروفة عالميًا بعلامتها التجارية Levi's من الجينز. تأسست في مايو 1853 عندما انتقل المهاجر الألماني اليهودي ليفي شتراوس من بوتنهايم، بافاريا، إلى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، لفتح فرع في الساحل الغربي لأعمال البضائع الجافة الخاصة بإخوته في نيويورك. على الرغم من أن الشركة مسجلة في ولاية ديلاوير، إلا أن المقر الرئيسي للشركة يقع في ليفي بلازا في سان فرانسيسكو.

الموقع الإلكتروني: levi.com

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