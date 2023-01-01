Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تمت إعادة تسمية اندماج Elance-oDesk ليصبح Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلارا وسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، على الرغم من أنه يخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. لدى Upwork أكثر من اثني عشر مليون موظف مستقل مسجل وخمسة ملايين عميل مسجل. يتم نشر ثلاثة ملايين وظيفة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يجعل Upwork أكبر سوق للعمل الحر في العالم.

الموقع الإلكتروني: upwork.com

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