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Balsamiq

Balsamiq

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الموقع الإلكتروني: balsamiq.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Balsamiq على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استوديوهات Balsamiq هي شركة مستقلة مستقلة تأسست في مارس 2008 على يد Peldi Guilizzoni، أحد كبار مهندسي البرمجيات السابقين في Adobe. تم إطلاق أداة نموذج Balsamiq المستندة إلى الويب في يونيو 2008. ويعمل لدى Balsamiq 33 موظفًا في سان فرانسيسكو وساكرامنتو وشيكاغو وبولونيا وباريس وبريمن. في عام 2011، حققت شركة Balsamiq ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي من المبيعات، و6.4 مليون دولار أمريكي في عام 2015.

الموقع الإلكتروني: balsamiq.cloud

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